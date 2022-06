Lourdes : les laïcistes déclarent la guerre à l’Ave Verum et à Mozart

Clochemerle à Lourdes, qui en plus d’être un lieu de pélérinage, fait partie du département des Hautes-Pyrénées où les traditions laïcistes et les amicales fraternelles des artisans du bâtiment gardent une très forte implantation – souvent au détriment de l’application élémentaire du droit, du code général des marchés publics ou tout simplement du bon sens. Voilà que les militants de la laïcité locale s’en vont en guerre contre l’Ave Verum et Mozart.

David Castebrunet, secrétaire départemental FSU-SNUipp 65, s’est mis en tête que la participation d’élèves de classes lourdaises, du CM2 et du collège, à un concert à la Grotte de Lourdes où ils doivent, entre autres, chanter l’Ave Verum de Mozart, était une gravissime “atteinte à la laïcité“, d’après un courrier qu’il a adressé au recteur, au directeur académique, au principal du collège concerné, à l’inspection d’académie et à la presse locale.

“La FSU-SNUipp 65 a appris que des enseignants des classes lourdaises (CM2 et collège) avaient été convoqués par leurs supérieurs hiérarchiques pour participer à un concert devant se dérouler le 11 juillet dans l’enceinte de la grotte de Lourdes, les élèves devant chanter dans ce lieu symbole du catholicisme un chant religieux (l’Ave Verum Corpus de Mozart). Nous estimons être face à une atteinte grave à la neutralité religieuse découlant de la Loi de 1905, la grotte de Lourdes étant considérée par le clergé catholique comme un haut lieu du catholicisme.

Nous nous appuyons sur le Vademecum de la laïcité à l’école, édité par le Ministère de l’Education Nationale :

« La laïcité est le produit d’une longue histoire de la France. La séparation des Églises et de l’État a été établie par la loi de 1905, mais l’idée de la neutralité religieuse de l’État et du respect de tous les cultes remonte au moins au XVIIe siècle. Les principaux textes proscrivant le prosélytisme et la propagande religieuse dans les établissements primaires publics ont, quant à eux, plus d’un siècle d’existence – lois Ferry de 1882 et loi Goblet de 1886. Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Rappelons que Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, écrivait dans sa circulaire de mai 1937 : « Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance ».

Or nous considérons cette demande comme une véritable atteinte à ce principe républicain. Nous vous demandons d’y mettre fin le plus rapidement possible, des parents ayant déjà exprimé leur indignation lorsqu’ils en ont été informés.

La FSU-Snuipp65 va d’autre part faire une alerte auprès du Ministère pour “atteinte à la laïcité”.

Veuillez croire, Messieurs, Mesdames, en notre attachement au service public et laïc de l’Education Nationale“.

Outre de satisfaire, à quelques jours de l’appel du 18 juin, à la tradition nationale de la lettre de délation, ledit syndicaliste semble aussi parti en guerre contre un monument de la culture européenne.

Néanmoins, cette initiative semble mal passer dans le milieu culturel local. Une lourdaise s’interroge : “voudrait-il que les collégiens chantent la Marseillaise ou la Carmagnole dans la grotte de Lourdes? Ou veut-il carrément interdire aux collégiens du public de se rendre à la Grotte ? Le confinement et la distanciation sociale semblent avoir fait des ravages dans certaines têtes...”