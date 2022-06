L’Ecole et le Collège Saint-Joseph des Lys (Versailles) a besoin de vous…

Saint Joseph des Lys (Versailles) est un établissement scolaire indépendant (école mixte, collège non mixte) fondé par un groupe de parents en 2011. L’établissement compte aujourd’hui 390 élèves de la moyenne section à la 3è. L’aumônerie est assurée par la Fraternité Saint-Pierre. A l’occasion de son Cross de fin d’année, l’école lève des fonds pour les travaux de la cour de ses nouveaux locaux.

Samedi 18 juin au matin aura lieu le Cross de Saint-Joseph-des-Lys au Stade Sans Souci à Versailles, pour tous les élèves de l’école et du collège.

Comme chaque année, cet événement sera l’occasion de communiquer sur les besoins de financement de Saint-Joseph-des-Lys.

Pour cette troisième édition, le défi à relever est de taille puisqu’il s’agit de financer la création de la cour du collège dans les nouveaux locaux. Ces travaux sont évalués à 12 000 euros.

Pour chaque niveau une cagnotte a donc été créée. Il s’agit de diffuser ces cagnottes au plus nombre afin d’atteindre ce montant.

L’objectif est d’obtenir un grand nombre de dons et d’élargir notre base de donateurs habituels. Les dons des parents ou grands-parents d’élèves sont évidemment les bienvenus mais ces cagnottes sont aussi destinées à leur entourage (voisins, familles plus éloignées, amis). Tout don compte ! Comme pour la course, l’important est de participer !!