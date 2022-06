Saint-Brieuc : trois prêtres ordonnés le 3 juillet prochain

Trois prêtres seront ordonnés le 3 juillet prochain en la cathédrale de Saint-Brieuc.

Il s’agit de Mathieu Colin, de Perros-Guirrec, en formation au séminaire des Carmes, à Paris, et en insertion pastorale à la paroisse Saint-François-de-Sales (XVIIe arrondissement) de Paris ; Mathieu Corson, , né à Evreux, en formation au séminaire Saint-Yves de Rennes et en insertion pastorale à la paroisse Notre-Dame de Grande-Puissance de Lamballe ; Paul-Hervé Moy, originaire de Dinan, en formation au séminaire Saint-Yves de Rennes et en insertion pastorale à la paroisse Saint-Brieuc.

Leurs biographies sont disponibles sur le site du diocèse, qui compte 114 prêtres incardinés, pour 70 en activité.