Le burkini oui mais la dentelle non

Avec La Croix, nous ne sommes jamais déçus.

Le 9 juin, le quotidien relaie la charge du pape contre les ornements comprenant des dentelles.

Le 14 juin, le même quotidien publie une tribune de l’historien Rémi Caucanas à propos du burkini :

Aussi sommes-nous peut-être d’abord appelés à l’humilité : celle qui favorise l’écoute des peurs et des blessures, souvent partagées en fait… « Hôpital de campagne » disait le pape François. Humilité… et exigence ! Car il faut aussi expliquer qu’un signe religieux n’est pas automatiquement signe d’asservissement et de domination ; que des discours musclés en faveur d’une émancipation féminine ne coïncident pas toujours avec des aspirations intérieures qui peuvent être bien plus libératoires que des lois agressives ; que la défense arc-boutée d’une certaine identité ne contribue pas forcément à sa préservation mais entraîne plutôt son étranglement.