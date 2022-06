Dernière lettre des Moniales du Barroux

Dans leur lettre La Font de Pertus (n°121, 9 juin 2022), Mère Place, abbesse de l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation (Le Barroux, bénédictine) s’interroge sur nos bonnes résolutions :

Chers amis,

Plus courte est la résolution, mieux on la retient. Peut-être vous rappelez-vous la nôtre ? “Prends tout en gré !” Vraiment, ce mot d’ordre donné par le Ciel à sainte Jean d’Arc nous aide puissamment cette année.

Dans l’interrogatoire du 14 mars 1431, Jeanne d’Arc en prison déclara à ses juges : “Me disent mes voix : Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre. Tu t’en viendras enfin au royaume de Paradis”. Puis elle ajouta : “Je ne sais si j’en souffrirai de plus grandes [peines] mais je m’en attends à Notre-Seigneur.”

“Je m’en attends à Notre-Seigneur.” Là est le secret qui rend possible ce “Prends tout en gré !” : la confiance absolue en Jésus, à qui l’on remet l’évènement qui se présente. Notre-Seigneur a affirmé : “Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent.” Lui seul, étant Dieu, connaît chacun de nous à fond, parfaitement. Et nous, ses brebis, nous le connaissons : il est le Bon Pasteur, qui a donné sa vie pour nous. Si son amour est allé jusque-là, comment ne continuerait-il pas à chercher notre bien en tout ce qui nous atteint ? Il veut mon vrai bien : la béatitude éternelle. “Le Seigneur est mon berge et rien ne me manquera.” (Ps. 22) C’est ainsi qu’il veille sur le monde entier. […]