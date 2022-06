Distinction opportune de Mgr Michel Aupetit :

Dans notre beau pays on confond trop souvent la laïcité qui distingue les domaines temporel et spirituel et le laïcisme qui n'est qu'un sectarisme anti-religieux qui veut éliminer toute forme d'expression publique de la religion

— Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) June 20, 2022