Ordinations épiscopales au Liban

Trois nouveaux évêques ont été ordonnés au Liban, au couvent de Charfet (Daroun-Harissa), pour l’Église syriaque-catholique, le 18 juin dernier. Parmi les nouveaux évêques de cette Église catholique orientale, Mgr Élie Wardé, actuel curé de Saint-Ephrem de Paris et chorévêque, qui a été nommé évêque syriaque-catholique du Caire et vicaire patriarcal pour le Soudan et le Soudan du Sud.

Les trois évêques avaient été élus par le synode de l’Église syriaque-catholique, la décision étant confirmée par le Pape François le 12 mai dernier. Ils ont été ordonnés par le Patriarche syriaque-catholique, Mgr Ignace Joseph III Younan.

Outre Mgr Wardé, les deux évêques ordonnés sont Mgr Jules Boutros, nommé au Liban pour la curie d’Antioche (il assistera le Patriarche Ignace Joseph III Younan), et Mgr Yaqoub Joseph Abdel-Jalil Chami, qui devient ainsi le nouvel archevêque d’Hassaké (Syrie) pour succéder à Mgr Behnan Hindo, décédé en 2021.