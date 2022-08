Valence : les nominations du diocèse

Par décision de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence.

►Nominations au 1er septembre 2022 :

● Monsieur l’Abbé Josselyn CHALAND est renouvelé dans sa mission de Vicaire paroissial de la paroisse Sainte Famille du Crestois, pour trois ans.

Il est également renouvelé dans la mission d’accompagner les servants d’autel du diocèse de Valence, pour trois ans.

● Don Claude-Noël DESJOYAUX, prêtre membre de la Communauté Saint-Martin, est nommé Vicaire forain de l’Unité pastorale Portes de Provence, pour cinq ans, en accord avec son Modérateur général.

Don Claude-Noël DESJOYAUX est Curé de la paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricastin, depuis le 1er septembre 2021, pour six ans.

● Monsieur l’Abbé David DJAGBA, prêtre du diocèse de Dapaong au Togo, est nommé Vicaire paroissial de la paroisse Notre Dame du Rhône, pour un an, à compter du 1er septembre 2022.

● Monsieur l’Abbé Dominique FORNEROD, est nommé curé de la paroisse Notre Dame des Collines de l’Herbasse, pour six ans.

Mgr Pierre-Yves MICHEL lui confie également, la mission d’accompagner les jeunes du diocèse de Valence dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui auront lieu du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne (Portugal).

● Monsieur l’Abbé Michel FOUREL, est renouvelé dans sa mission de Curé in solidum de la paroisse Saint Emilien de Valence et modérateur de l’exercice de la charge pastorale de cette paroisse, pour six ans.

Il est également renouvelé dans sa mission de Vicaire forain de l’Unité pastorale « Le Valentinois » et de Recteur Cathédrale de Valence, pour six ans.

● Monsieur l’Abbé Benjamin LATOUCHE est renouvelé dans sa mission de Responsable diocésain de la formation pour trois ans. Il remplira cette charge à mi-temps, en collaboration avec Mme Béatrice PIGANEAU.

● Monsieur l’Abbé Éric LORINET, est renouvelé dans sa mission de Délégué épiscopal à la formation aux ministères ordonnés, pour deux ans. Cette reconduction a pris effet à compter du 1er septembre 2021 et se terminera le 31 août 2023.

● M. l’Abbé Florian MEIGNIÉ est renouvelé dans sa mission d’accompagner les jeunes hospitaliers de Lourdes, pour trois ans.

● Monsieur l’Abbé Valéry MESSI, prêtre du diocèse d’Obala au Cameroun, avec l’accord de son Evêque, est renouvelé dans sa mission de Prêtre associé au service de la paroisse Saint Vincent de l’Hermitage, pour deux ans, à compter du 1er août 2022.

● Monsieur l’Abbé Ted Annick MESSOMO ATOUGA, prêtre du diocèse d’Obala au Cameroun, avec l’accord de son Evêque, est renouvelé dans sa mission de Prêtre associé au service au service des paroisses Saint Pierre des Monts du Matin et Sainte Claire en Dauphiné, pour deux ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 24 septembre 2021 et se terminera le 31 août 2023, selon la convention établie.

● Monsieur l’Abbé Pierre MEURICE (Frère Marie-Van), est renouvelé dans sa mission de Prêtre associé au service de la paroisse Sainte Anne sur Roubion et Jabron, pour quatre ans. Cette reconduction de mission a pris effet à compter du 1er septembre 2019 et se terminera le 31 août 2023.

● Le Père François OUERMI, rédemptoriste, avec l’accord de son Provincial, est renouvelé dans sa mission de Prêtre associé au service de la paroisse Sainte Claire en Dauphiné, pour un an, à compter du 03 septembre 2022.

● Monsieur l’Abbé Alain REVOL-TISSOT, est renouvelé dans sa mission de Prêtre associé au service des paroisses Saint Joseph de la Galaure et Notre Dame de la Valloire, pour quatre ans. Cette nomination a pris effet à compter du 1er septembre 2019 et se terminera le 31 août 2023.

►Fin de missions au 1er septembre 2022 :

● Monsieur l’Abbé Zacharie COLY, prêtre du diocèse de Ziguinchor au Sénégal, avec l’accord de son Evêque, est déchargé de sa responsabilité de Curé in solidum de la paroisse Notre-Dame des Peuples de Valence, et de modérateur de l’exercice de la charge pastorale de cette paroisse, à compter du 1er septembre 2022.

● Monsieur l’Abbé David DJAGBA, prêtre du diocèse de Dapaong au Togo, est déchargé de sa responsabilité de Vicaire paroissial de la paroisse Saint Paul du Rhône, à compter du 1er septembre 2022.

● Le Père Lucas LOURDUSAMY, capucin, avec l’accord de son provincial, est déchargé de sa responsabilité de Prêtre associé de la paroisse Saint Paul du Rhône, à compter du 1er septembre 2022.

● Don Jean PICHON, prêtre membre de la Communauté Saint-Martin, avec l’accord de son Modérateur général, est déchargé de sa responsabilité de Vicaire paroissial de la paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricastin, à compter du 1er septembre 2022.