Aire et Dax (40) : les nominations du diocèse

Les nominations du diocèse d’Aire et Dax, qui correspond au territoire du département des Landes (40) sont parues . A noter un nouveau vicaire général et une femme nommée référente de l’officialité, à compter de mai et pour cinq ans.

Par décision de Monseigneur l’Évêque, et pour prendre effet au 1er septembre 2022…

MISSIONS DIOCÉSAINES

– Monsieur le Chanoine Gérard de RODAT est nommé vicaire général. Il résidera à Dax, 13, rue de la Marne.

Il est également nommé vicaire épiscopal des Pays Grande Lande et Albret Armagnac, délégué épiscopal auprès des Mouvements et Associations de Fidèles (DEMAF), prêtre accompagnateur de la pastorale familiale.

– Le Père Jean-Bernard LABEYRIE, déjà vicaire épiscopal des Pays Gave Adour et Côte Sud est également nommé vicaire épiscopal du Pays Côte Nord.

– Le Père Denis CAZAUX est nommé vicaire épiscopal du Pays du Marsan.

– Madame Claude DUBÉARNÈS est nommée membre du conseil épiscopal.

– Le Père Dominique BOP est nommé membre du Conseil diocésain pour les affaires économiques (CDAE).

– Madame Laurence de GUILLEBON est nommée responsable du Service diocésain des pèlerinages.

– Madame Adélaïde DELARUE est nommée à mi-temps au Service diocésain de la pastorale des jeunes et à mi-temps responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public du Pays du Marsan.

– Le Père Tahiana Adrien ANDRIAMANANA, Vocationniste, est nommé responsable diocésain du Service évangélique des malades.

– Madame Lydie LABORDE est nommée responsable du Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle.

– Le Père Georges KWETO KAWANGA est nommé membre du Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle.

– Monsieur Michel D’ALEMAN, diacre, est nommé membre du Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle et cérémoniaire diocésain.

– Le Père Robert BATCHA est nommé prêtre accompagnateur des Groupes Alpha.

Le vicaire général excepté, toutes ces missions diocésaines sont données pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.

ENSEMBLES PASTORAUX

Ensemble pastoral du Pays du Marsan

– Conformément aux canons 517 §1 et 542-544 du Code de Droit canonique, le Père Denis CAZAUX, les Pères Franck Lovic ABOUGNAN, Georges KWETO KAWANGA et Paulin TUINA avec l’accord de leurs évêques respectifs, sont nommés solidairement curés (curés in solidum) des paroisses Notre-Dame-des-Trois-Rivières, Saint-Jacques-des-Grands-Pins, Saint-Martin-du-Marsan et Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Marsan.

Le Père Denis CAZAUX est le modérateur de l’exercice de la charge pastorale pour les quatre paroisses de l’ensemble pastoral.

Le Père Denis CAZAUX résidera au presbytère de Saint-Jean-d‘Août (Mont-de-Marsan) ; les Pères Georges KWETO KAWANGA et Paulin TUINA résident au presbytère de la Madeleine (Mont-de-Marsan) ; le Père Franck Lovic ABOUGNAN réside au presbytère de Grenade-sur-l’Adour.

Au Pays Gave Adour

Un ensemble pastoral est créé, comprenant les paroisses Notre-Dame-de-l’Adour et Saint-Paul-du-Seignanx.

– Le Père Pierre DAUGREILH, déjà administrateur de la paroisse Notre-Dame-de-l’Adour, est également nommé administrateur de la paroisse Saint-Paul-du-Seignanx, en résidence au presbytère d’Ondres.

– Le Père Pierre EGLOFF est nommé prêtre auxiliaire au service des deux paroisses de l’ensemble pastoral, en résidence à la Maison “La Martinière” (Saint-Martin-de-Seignanx).

– Monsieur Bertrand FORCADE, diacre,est également au service des deux paroisses de l’ensemble pastoral.

Aux Pays Gave-Adour et Côte-Sud

Un ensemble pastoral est créé, comprenant les paroisses Saint-Benoît-de-Gosse et Notre-Dame-du-Salut-en- Maremne.

– Le Père François MARCHAL, déjà curé de la paroisse Notre-Dame-du-Salut-en-Maremne, est également nommé curé de la paroisse Saint-Benoît-de-Gosse, en résidence au presbytère de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

– Le Père Jean-Paul DELORD est nommé prêtre auxiliaire au service des deux paroisses de l’ensemble pastoral, en résidence au presbytère de Saint-Martin-de-Hinx.

– Le Père Jean-Marie NAPIAS, déjà prêtre auxiliaire au service de la paroisse Notre-Dame-du-Salut-en-Maremne, est nommé prêtre auxiliaire au service des deux paroisses de l’ensemble pastoral, en résidence au presbytère de Saint-Geours- de-Maremne.

Au Pays Dacquois

Un ensemble pastoral est créé, comprenant les paroisses Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax, Saint-Joseph-des-Barthes, Saint-Vincent-Notre-Dame et Le-Bon-Pasteur.

– Conformément aux canons 517 §1 et 542-544 du Code de Droit canonique, Messieurs les Chanoines Bruno PORTIER et Benoît MARCHAL, le Père Robert BATCHA avec l’accord de Monseigneur l’évêque de Sokodé (Togo), et le Père Thomas Kouamé ADO avec l’accord du Modérateur général de l’Institut Mère du Divin Amour,sont nommés solidairement curés (curés in solidum) des paroisses Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax, Saint-Joseph-des- Barthes, Saint-Vincent-Notre-Dame et Le-Bon-Pasteur.

Monsieur le Chanoine Bruno PORTIER est le modérateur de l’exercice de la charge pastorale pour les quatre paroisses de l’ensemble pastoral.

Monsieur le Chanoine Bruno PORTIER réside au presbytère de Saugnac-et-Cambran ; Monsieur le Chanoine Benoît MARCHAL réside au presbytère de Saint-Vincent-de-Xaintes (Dax) ; le Père Robert BATCHA résidera au presbytère de Tercis-les-Bains ; le Père Thomas Kouamé ADO réside au sanctuaire de Notre-Dame de Buglose.

– Le Père Enold JEAN-GLODE, déjà prêtre coopérateur au service de la paroisse Saint Paul-Saint-Vincent-de-Dax, est également nommé avec l’accord de Monseigneur l’évêque des Cayes (Haïti), prêtre coopérateur au service des quatre paroisses de l’ensemble pastoral. Il réside au presbytère de Saint-Vincent-de-Xaintes (Dax).

– Monsieur le Chanoine Dominique ESPIL, déjà prêtre auxiliaire au service de la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent-de-Dax, est nommé prêtre auxiliaire au service des quatre paroisses de l’ensemble pastoral, en résidence à la maison paroissiale de Saint-Paul-lès-Dax.

– Le Père Claude LESTAGE, au terme de l‘année de ressourcement vécue au sein de l’Institut Notre-Dame-de-Vie (Vénasque), est nommé prêtre auxiliaire au service des quatre paroisses de l’ensemble pastoral. Il résidera au presbytère de Narrosse.

– Le Père Jean-Paul RENAULD, est nommé prêtre auxiliaire au service des quatre paroisses de l’ensemble pastoral. Il résidera au presbytère de Saint-Paul-lès-Dax.

Toutes ces missions au service des ensembles pastoraux sont données pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.

FIN DE MISSION

– Le Père Vincent PRATVIEL, moine de l’abbaye Notre-Dame de Maylis, termine sa mission de prêtre auxiliaire au service de la paroisse Notre-Dame-de-Chalosse.

– Le Père Peyo NOBLIA, prêtre du diocèse de Versailles, termine sa mission dans le diocèse.

– Le Père Marc Kouadjo AMANI, prêtre du diocèse d’Agboville (Côte d’ivoire) et à la Communauté Mère du Divin Amour de Buglose, termine sa mission dans le diocèse.

Monseigneur l’Évêque remercie vivement ces trois prêtres pour les années au service des paroisses du diocèse.

OFFICIALITÉ INTERDIOCÉSAINE

Madame Maylis CHEVALLIER, juge ecclésiastique, est nommée Référente du diocèse d’Aire et Dax auprès de l’Officialité interdiocésaine. Sous sa conduite, les autres membres de l’antenne landaise de l’Officialité interdiocésaine sont : M. l’Abbé Gilbert LAVIGNE, juge ecclésiastique ; Mme Michèle LEMORT, avocate ecclésiastique et M. Pascal VEZZOLI, expert.

Cette nomination est faite pour cinq ans, à compter du 1er mai 2022