A quoi ressemble la sollicitude pastorale ?

Ce dicastère est d'avis que cette [permission] ne serait pas une décision opportune. Par conséquent, nous rejetons la demande.

La voie établie par le Saint-Père dans le Motu Proprio Traditionis Custodes est assez claire et cela a été souligné à la fois dans la “Lettre aux évêques du monde entier” qui accompagnait le Motu proprio et dans la Responsa ad dubia de ce dicastère, qui ont été personnellement approuvés par le Saint-Père.

Dans ce dernier document, à ce sujet précis, il a été souligné que la réforme liturgique du Concile Vatican II « a amélioré tous les éléments du rite romain et a favorisé – comme le souhaitaient les Pères Concilaires – la pleine, consciente et atives participation du peuple de Dieu dans la liturgie (cf. Sacrosanctum Concilium no. 14) à la source principale de la spiritualité chrétienne authentique. Plus récemment, la lettre apostolique du Saint-Père du 29 juin, Desiderio Desideravi, sur la formation liturgique du peuple de Dieu, développe la lettre mentionnée ci-dessus aux évêques et réaffirme le désir du pape François que l’unité dans la célébration de la liturgie soit rétablie dans toute l’Église de rite romain (n. 61).