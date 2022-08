Fête de l’Assomption: procession à Saint-Malo

Une procession pour la fête de l’Assomption a eu lieu le 15 août dernier à Saint-Malo. Elle s’est déroulée sur les remparts et a rassemblée plusieurs milliers de personnes. On notera la présence de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, de l’évêque aux armées, Mgr Antoine de Romanet, mais aussi du Nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Christophe Pierre. Une prière pour la Paix dans le Monde et en Ukraine a ainsi été dite.