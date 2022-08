De Jean-Pierre Snyers, écrivain belge (qui vient d’avoir les honneurs de la presse locale, voir l’article ci-dessous):

15 août: chaque année, les catholiques fêtent l’Assomption; autrement dit l’entrée corps et âme de la Vierge Marie au ciel. Qu’est-ce à dire? Le Nouveau Testament affirme que le Christ a été en Marie, conçu par l’Esprit Saint. Risible? Pas tant que ça. En effet, si comme les chrétiens le pensent, Dieu existe, qu’y a t-il de plus difficile pour Lui: de créer l’univers ou de faire naître une personne sans intervention humaine? Comparant la création et la résurrection, un grand penseur (il me semble que c’est Pascal) écrivait: “quelle est la plus grande difficulté: de faire en sorte que ce qui n’a jamais existé soit ou de faire en sorte que ce qui a déjà existé existe encore”? Cela dit, je constate que tous les chrétiens ne croient pas que la Mère de Jésus est restée Vierge. La preuve? Les “frères” de Jésus. Mais, outre le fait que le mot “frère” peut aussi désigner des cousins ou de simples croyants appelés “frères en Jésus-Christ”, je note que jamais dans l’Ecriture, les “frères de Jésus” ne sont appelés “fils de Marie”. De plus, au pied de la croix, c’est à Jean que le Messie confie sa Mère; non pas à ses prétendus “frêres”. De plus, quand Il invite Jean à la prendre chez lui, ne nous invite t-il pas aussi à la prendre chez nous, dans notre coeur? Oui mais l’Eglise dit également que Marie a été conçue immaculée et dans ce cas-là, quel serait son mérite de ne jamais avoir péché? Sauf que, comme on le lit dans la Bible, Eve aussi fut créée sans péche et cela, jusqu’au jour où elle a rompu avec Dieu. Nouvelle Eve, créée comme elle “immaculée” afin de pouvoir accueillir le Sauveur dans un corps sans taches, Marie n’a jamais succombé au mal. Elle aurait pu, puisqu’Elle était libre, mais Elle ne l’a jamais fait et c’est là tout son mérite. Un jour, une dame m’a dit: “Marie était tout ce que Dieu attendait d’une personne”. Touchante réflexion il me semble. Et le culte marial dans tout ça? Invention du Moyen Age, inexistant à l’époque des premiers chrétiens? Mais non! Sur un papyrus égyptien daté de l’an 250 (qui n’est jamais qu’une copie d’un orginal forcément plus ancien) on lit cette prière (qui était en vigueur dans la liturgie): “Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions sainte Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières dans l’épreuve, mais du danger délivre-nous, toi seule chaste, toi seule bénie”, A signaler aussi, en marge de Celle, que le verset 1 du chapitre 12 de l’apocalypse appelle “la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête”, les peintures de la Mère du Christ dans les catacombes de Priscilia à Rome dont “L’adoration des mages” (datant de l’an 180 après J-C) et “La Vierge à l’Enfant” (an 210 après J-C). Terminons. Pensant à la Vierge Marie dans l’autre monde, comment ne pas songer également à ses visites dans notre monde? Lourdes, Beauraing, Fatima, Guadalupe, Paris; autant de lieux où l’invisible s’est rendu visible, où l’éternel rejoint le temporel comme pour nous confirmer l’essentiel de la foi qui est: “le Christ mort et ressuscité pour nous délivrer du péché et de la mort éternelle”. “Car notre véritable cité est dans les cieux, d’où nous reviendra notre Sauveur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à Son corps de gloire”. Cette parole écrite par saint Paul dans le troisième chapitre de son épître aux Philippiens m’en rappelle deux autres que je vous laisse en guise de conclusion. “Quand on a vu un coin du ciel, il est très difficile de rester dans la brume d’ici-bas” (Albert Voisin, voyant de Beauraing). “Qu’Elle était belle, si belle que quand on l’a vue, il tarde de mourir pour la revoir” (Sainte Bernadette de Lourdes). Allez, un dernier verre; “La vie est un rêve dont la mort nous réveille” (parole attribuée à saint Jérôme).