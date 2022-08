Photos : La procession de l’Assomption à Saint Nicolas du Chardonnet (Paris)

Le 15 août dernier, Saint-Nicolas-du-Chardonnet (Paris) célébrait l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie avec messe et procession dans Paris.

L’Assomption de la Sainte Vierge au Ciel en corps et en âme, portée par les anges, est la touche finale et le couronnement de tous les privilèges mariaux. Par sa maternité divine et son œuvre corédemptrice, il convenait que Marie, qui avait si étroitement partagé la vie et la mission de son Fils, soit associée à la gloire de Jésus Christ ressuscité et régnant dans les cieux. C’est pourquoi, à la fin de sa vie terrestre, elle a été élevée au Ciel en corps et en âme par les anges.