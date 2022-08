Diocèse de Bourges : les nominations diocésaines

Le diocèse de Bourges a publié ses nominations, qui prennent effet au 1er septembre prochain

M. Patrice LEMARÉCHAL, diacre permanent, économe diocésain depuis le 2 mai 2012, a été reconduit

dans cet office ecclésiastique pour une période de cinq ans, à compter du 2 mai 2022 (canons 494, 186).

Doyenné de Bourges

Le R.P. Michel FRANCO f.c. est nommé administrateur paroissial de la paroisse Saint-Jean, à compter du 1 er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, avec l’accord de ses Supérieurs religieux Fils de la Charité.

M. l’Abbé Jean-Marc PISSEVIN est nommé curé de la paroisse Saint-Germain de Saint-Germain-du Puy, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2028. Il est déchargé de ses responsabilités concernant la pastorale de la santé.

M. l’Abbé Benoît BASSÈNE est nommé vicaire paroissial pour la paroisse Saint-Guillaume, à compter du

1 er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, avec l’accord de M. l’Abbé Fulgence COLY, administrateur

diocésain de Ziguinchor (Sénégal). Il résidera au presbytère Sainte-Barbe.

M. l’Abbé Jean-Pierre HOUILLON est nommé en ministère de disponibilité pour la paroisse de Saint-Florent-sur-Cher, avec l’accord de son ordinaire S.E. Mgr Pascal DELANNOY évêque de Saint-Denis-en France. Il réside à Saint-Florent-sur-Cher (presbytère).

M. l’Abbé Emmanuel AUDAT est nommé curé de la paroisse de Saint-Florent-sur-Cher, à compter du

1 er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2028. Il résidera à Bourges (26, rue Porte-Jaune). Il conserve ses autres fonctions, excepté l’office de vicaire paroissial de la paroisse Saint-Guillaume.

Doyenné de Vierzon Sologne

M. l’Abbé Christian BAZÉBIMIATA est nommé curé des paroisses de Mehun-sur-Yèvre et de Notre-Dame des-Bruyères (Neuvy-sur-Barangeon) à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2028.

Il résidera au presbytère de Mehun-sur-Yèvre.

Doyenné du Val d’Aubois-Dunois

M. l’Abbé Vétéa BESSERT est nommé curé de la paroisse de Sancergues, à compter du 1er septembre

2022 et jusqu’au 31 août 2024. Il conserve sa fonction de membre de l’Équipe animatrice du Séminaire

Interdiocésain d’Orléans.

M. l’Abbé Narcisse NGUIMBI est nommé administrateur paroissial de la paroisse de Sancoins, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, avec l’accord de son ordinaire, S.E. Mgr Bienvenu MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU évêque de Dolisie (Congo). Il résidera au presbytère de Sancoins.

Doyenné Sauldre-Loire

M. l’Abbé Jean-Christophe CARPENTIER, curé des paroisses Notre-Dame de la Sauldre, Saint-Jacques Sainte-Montaine et de Vailly-sur-Sauldre depuis le 1er septembre 2016, est prorogé dans cet office

ecclésiastique jusqu’au 31 août 2025.

M. le Chanoine Michel d’ALIGNY est nommé en ministère de disponibilité pour les paroisses de Sancerre et Léré, à compter du 1er septembre 2022. Il réside au presbytère Saint-Bonnet à Bourges.

Doyenné du Val de Creuse

M. l’Abbé Hervé TONOU est nommé vicaire paroissial pour les paroisses de Saint-Gaultier, Saint Roch

d’Eguzon-Orsennes et Saint-Sauveur d’Argenton-sur-Creuse, à compter du 1er septembre 2022, avec

l’accord de son ordinaire, S.E. Mgr Eugène Cyrille HOUDÉKON évêque d’Abomey (Bénin). Il résidera au

presbytère d’Argenton-sur-Creuse.

Doyenné Boischaut-Sud

M. l’Abbé Vincent BÉGUIN est nommé curé des paroisses de La Châtre et de Sainte-Sévère-sur-Indre

à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025. Il demeure vicaire forain (canon 555 –

« doyen ») du doyenné de Boischaut-Sud. Il réside au presbytère de La Châtre.

Le R.P. Pierre-Célestin WAMBO m.s.c. est nommé curé des paroisses de Neuvy-Saint-Sépulchre et

Aigurande-sur-Bouzanne, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025, avec l’accord de

ses Supérieurs religieux Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun. Il réside au presbytère de Neuvy-Saint-Sépulchre.

Doyenné Brenne-Touraine

Le R.P. Auguste BANDEIRA o.p. est nommé vicaire paroissial pour les paroisses de Mézières-en-Brenne,

Châtillon-sur-Indre et Buzançais, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025, avec

l’accord de ses Supérieurs religieux Dominicains. Il résidera au presbytère de Châtillon-sur-Indre.

Doyenné de Châteauroux

M. l’Abbé Olivier BANGOURA est nommé vicaire paroissial pour les paroisses des Saints-Apôtres et de la Résurrection de Châteauroux, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025, avec l’accord de son ordinaire, S.E. Mgr Vincent COULIBALY, archevêque de Conakry.

Service diocésain des pèlerinages

M. l’Abbé Jean-Christophe CARPENTIER est nommé prêtre référent du Service diocésain des pèlerinages. Il conserve ses autres fonctions.

Prêtre en mission d’études

M. l’Abbé Loïc JAOUANET est envoyé en mission d’études (spiritualité) à l’Institut catholique d’Angers à partir du 1 er septembre 2022. Il conserve ses autres fonctions, exceptée la charge d’enseignement au Séminaire interdiocésain d’Orléans.

Envoi en mission dans un autre diocèse en France

M. l’Abbé Alain KRAUTH est mis à la disposition du diocèse de Nantes jusqu’au 31 août 2025.

À Bourges, le 1er juillet 2022

‡ Jérôme BEAU

Archevêque de Bourges

Par mandement,

Jean-Charles FLACHAIRE

Chancelier

Informations :

1/ Pèlerinage « Vie et souffle dans le monde »

M. l’Abbé Olivier DEVAUX, prêtre du diocèse de Bourges, a été nommé animateur spirituel du pèlerinage « Vie et souffle dans le monde » par le Conseil d’administra!on de l’Associa!on « Vie et souffle dans le monde », avec l’accord de S.E. Mgr Jérôme BEAU, archevêque de Bourges.

2/ Prêtre en mission d’études

M. l’Abbé Hervé TONOU, vicaire paroissial pour les paroisses de Saint-Gaul!er, Saint Roch d’Eguzon-Orsennes et Saint-Sauveur d’Argenton-sur-Creuse, est envoyé en mission d’études (philosophie) à l’Ins!tut catholique de Paris, par son ordinaire, S.E. Mgr Eugène Cyrille HOUDÉKON, évêque d’Abomey (Bénin), à par!r du 1er septembre 2022.

Fins de missions

M. l’Abbé Alfred TENDENG, prêtre du diocèse de Zinguinchor (Sénégal) va repar!r en septembre dans son diocèse.

Nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté dans notre diocèse, en par!culier dans le Sancerrois, à Levroux et

dans le doyenné de Brenne-Touraine.

Mme Charlo!e BONNET va qui!er RCF-en-Berry.

Mme Marie-Agnès FOURNIER-MONTGIEUX arrête sa responsabilité au Service de la Pastorale des Migrants. Nous les remercions vivement pour tout ce qu’elles ont pu donner et partager dans le cadre de leur mission et nous leur souhaitons bonne route !