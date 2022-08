Une messe solennelle au Monastère Sainte Catherine de Taggia (Italie)

Un lecteur nous invite à signaler que la visite de Mgr Suetta, évêque de Vintimille-Sanremo (Italie) au Monastère Sainte Catherine de Sienne en juillet. Le monastère compte une petite dizaine de frères.

Le 11 juilllet 2022 nous avons eu la joie de recevoir notre évêque, Monseigneur Antonio Suetta, pour la Saint Benoît d’été, ainsi que les édiles de la commune, notre maire Mario Conio et son adjoint Espedito Longobardi ; plusieurs prêtres dont le nombre a permis la célébration d’une messe solennelle avec diacre, sous-diacre, et des chantres chapés ; et bien sûr étaient présents, toujours fidèles, les amis du monastère.