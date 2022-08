Inculture religieuse : le Courrier de l’ouest mérite un prix

Il est évident que personne ne relit les articles du Courrier de l’ouest, groupe Ouest France – et pas seulement car les notes des maquettistes sont parues sur le site. Le journal gratifie ses lecteurs – visiblement pris pour des ânes – d’un article sur une dévotion locale proche de Saumur, diocèse d’Angers, qui vaut son pesant de son.

Du reste, même le curé semble ignorer l’existence de saint Cyriaque, martyr romain – et d’autres saints qui portent le même nom.