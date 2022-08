Statistiques : 1886 églises nouvelles construites depuis 1905 en France

Rappel salutaire sur le site des Chantiers du Cardinal – qui construisent en ce moment même quatre églises neuves en Île de France (une en Seine Saint Denis, une dans les Yvelines, le reste en Seine-et-Marne), dont trois pour remplacer des chapelles trop petites.

“La vente ou la fermeture d’une église fait bien plus souvent la une des journaux que la construction d’un lieu de culte… Et pourtant, depuis 1905, on compte seulement 255 lieux de culte catholiques aliénés, ce qui au regard des 42 258 églises et chapelles de France est dérisoire.

Par contre, 1886 églises ont été construites par les diocèses entre 1905 et aujourd’hui. Dont 456 pour la seule région Île-de-France. Le développement de la Grande et de la Petite Couronne autour de Paris en est la cause. C’est cette émergence des quartiers périphériques de la ceinture parisienne qui a convaincu le cardinal archevêque de Paris, Jean Verdier, de fonder les Chantiers du Cardinal en 1931″.

Force est de constater cependant que le rythme s’est nettement ralenti depuis 1980. Là encore, le “printemps de l’Eglise ” promis par le Concile peine à remplir ses promesses.