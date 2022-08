Le Pape François et le patriarche Kirill ne se rencontreront pas en septembre

Le patriarche Cyrille a annoncé qu’il n’irait pas au congrès des religions mondiales et traditionnelles les 14 et 15 septembre prochain au Kazakhstan et n’y rencontrera donc pas le Pape François. Il y aura en revanche une délégation de l’église orthodoxe russe à cet événement œcuménique, organisé de surcroît dans un pays allié de la Russie – le Kazakhstan fait partie de la même union de défense et douanière.

Le service de communication du Patriarche Kirill ajoute par ailleurs que l’abandon de cette rencontre n’est pas à son initiative : “au printemps le Vatican a annoncé que la préparation de cette rencontre est arrêtée et cette rencontre n’aura pas lieu. Depuis, nous n’avons pas eu d’autres propositions du Vatican pour une rencontre ailleurs ou à un autre moment. [L’église orthodoxe russe] est au courant des déclarations du Pape et de ses plus proches collaborateurs dans les médias sur sa volonté de rencontrer le patriarche Kirill lors de ce congrès, mais nous n’avons eu aucun contact officiel en ce sens“.