Terre de Mission du 28/08 : Mission, avenir de la messe traditionnelle et Pèlerinage Feiz e Breizh

Eglise universelle : Etre missionnaire en Afrique du Sud

Monsieur l’abbé Ginoux, prêtre de la Fraternité Saint Pie X, est en mission en Afrique australe depuis 6 ans. Il nous présente la situation de l’Eglise catholique et l’état de la société en République Sud-Africaine. La situation n’est guère réjouissante : la crise du covid-19 a entraîné une quasi suspension du culte public pendant 6 mois et l’insécurité est endémique. Néanmoins, toujours, la grâce travaille les âmes et les conversions sont nombreuses.

Eglise en France : Quel avenir pour la messe traditionnelle ?

Un an après la publication du motu proprio Traditionis custodes, limitant drastiquement la célébration de la messe traditionnelle, un colloque est organisé le 24 septembre à la maison de la chimie avec pour sujet : Quel avenir pour la messe traditionnelle ? Un des organisateurs, Jean-Pierre Maugendre, présente le très riche programme de conférences : La messe traditionnelle, nourriture de nos âmes – Histoire de la messe interdite (1969-2022) – La situation de la messe dans les diocèses de France – Le traditionalisme : Une fidélité. Une résistance. Des souffrances – L’obéissance dans l’Eglise : aveugle ou clairvoyante ? – Un demi-siècle de réforme liturgique : Bilan et perspectives, etc.

Eglise en Marche : Pèlerinage Feiz e Breizh

Pour sa cinquième édition, le pèlerinage annuel de l’association Feiz e Breizh aura lieu à Sainte Anne d’Auray les 17 et 18 septembre prochains. Korantin Denis, responsable de la direction des pèlerins, nous présente cette initiative en plein développement.