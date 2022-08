Michel Valadier nommé Directeur Général de la Fondation pour l’Ecole

Michel Valadier, fondateur et directeur de l’Ecole Saint-Dominique du Pecq, est nommé Directeur Général de la Fondation pour l’Ecole au 1er septembre 2022.



Le mardi 30 août 2022

– Communiqué de presse –

Michel Valadier, nouveau directeur général de la Fondation pour l’école Le Conseil d’administration de la Fondation pour l’école a nommé Michel Valadier, fondateur et ancien directeur du Groupe scolaire Saint-Dominique du Pecq, comme nouveau directeur général de la Fondation pour l’école.

Son prédécesseur Jean-Baptiste Dupuis a quitté ses fonctions. Hervé Rolland, Président de la Fondation pour l’école le remercie « pour son action au service des écoles indépendantes. Sous son autorité, l’équipe de la Fondation a été renforcée, les liens avec les fondations abritées consolidés et les divers processus remis à jour. »

Pour lui succéder à la Direction générale, la Fondation pour l’école est heureuse d’accueillir Michel Valadier, co-fondateur en 1992 et directeur jusqu’à cet été du Groupe scolaire Saint-Dominique du Pecq.

Il connaît très bien le monde des écoles indépendantes pour avoir contribué à bâtir la première école privée hors contrat par le nombre d’élèves (850), et avoir conseillé beaucoup d’autres établissements scolaires en France.

En parallèle de cette activité, Michel Valadier était associé dans un cabinet de conseil en management. Cette double expertise lui permettra d’accompagner les écoles indépendantes dans leur gouvernance, quelle que soit leur taille.

Hervé Rolland, président de la FPE commente : « C’est avec un très grand plaisir que j’accueille Michel Valadier, dont l’expertise du monde des établissements scolaires indépendants est connue de tous. Sa grande compétence et sa riche expérience seront désormais au service et au bénéfice de ces établissements. »

Michel Valadier a co-fondé en 1992 et dirigé jusqu’à l’été 2022, le Groupe scolaire Saint-Dominique du Pecq, situé dans les Yvelines (850 élèves, 110 salariés, 40 bénévoles). En parallèle et, depuis 1995, il est consultant en management, associé au Centre d’Études des Entreprises, devenu CEE-Management. Diplômé en Biologie appliquée, Michel Valadier a 62 ans ; il est marié et père de 8 enfants.