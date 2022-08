Mgr Aveline, proche du protestantisme ?

C’est ce que soutient Jean-Marie de Bourqueney, directeur de Réforme, qui

“a eu la chance de le côtoyer et de travailler avec lui, (lorsqu’il était) pasteur à Marseille, à l’Institut des Sciences et Théologies des Religions, dont il était le fondateur, en 1992. Il avait donc depuis longtemps cette ouverture aux autres convictions, cette envie, comme théologien, de comprendre les différences comme sources d’un dialogue enrichissant. D’ailleurs, il a fait sa thèse de doctorat en théologie sur le théologien protestant Paul Tillich. Pour cela, il a travaillé en étroite collaboration avec le professeur André Gounelle. C’est donc un homme de terrain, très amical dans ses contacts, et un remarquable théologien”.