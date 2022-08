L’Institut du Christ Roi se réunit à Gricigliano pour son chapitre annuel depuis lundi 29 août. Un an après la publication du Motu Propri Traditionis cutodes, il permet aux prêtres et aux diacres (environ 150) de resserer leurs liens, de bénéficier de quelques conférences spiturelles et de prier ensemble avant de repartir dans leur apostolat. A l’issue du chapitre seront annoncées les changements d’affectation des prêtres.

Photos ICRSP Moulia