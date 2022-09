L’évêque de Versailles écrit à ses prêtres

L’évêque a adressé le 24 août un courrier à tous ses prêtres manifestant sa volonté de dialoguer avec eux. Il faut dire que le diocèse est dans la tempête : après la suicide du père de Foucauld, un prêtre a écrit le 15 août à ses confrères sa volonté de renoncer à son sacerdoce, après 20 ans d’ordination.

Dans cette lettre, Mgr Crepy invite les prêtres à faire remonter leurs idées, leurs ressentis et leurs questionnements.

Clémence Le Grelle, responsable de la communication du diocèse, souligne toutefois

« Il ne faut pas voir un lien direct entre la mort du père de Foucauld et ce courrier : ce travail est amorcé depuis plus de six mois par l’évêque avec le conseil presbytéral ».