Belgique : des centaines de jeunes contestent les conclusions du Synode

Dans une lettre adressée au nonce apostolique en Belgique, aux évêques et à tous les frères chrétiens publiée mercredi 31 août, environ 200 catholiques de Belgique contestent certaines revendications présentes dans la synthèse nationale belge produite dans le cadre du « Synode sur la synodalité ».

Cette phrase figure en conclusion de la synthèse nationale belge, publiée le 6 juillet sur la base de contributions ayant associé 2 000 à 4 000 personnes. Pour les jeunes catholiques belges, il y a là

« un décalage entre certaines revendications présentes dans la synthèse et la réalité ». « Il nous a semblé que, sur plusieurs points, certaines des conclusions du processus synodal belge témoignaient d’abord et avant tout d’un manque de compréhension du mystère de l’Église et de son enseignement ».

« Le problème que nous vivons n’est pas le cléricalisme, mais la fuite de certains pasteurs et l’absence de balises, car un chrétien ne peut pas discerner seul ».

« Saint Jean-Paul II s’est prononcé sur la question et a expliqué que l’Église n’avait pas le pouvoir d’ordonner les femmes, qu’elle ne l’aurait jamais, et que cette réalité s’appliquait à tous les catholiques en tout temps, pointent-ils. Remettre en cause ces propos, c’est remettre en cause le magistère de l’Église, ce qui nous semble extrêmement dangereux dans un monde où nous manquons déjà de balises claires ».