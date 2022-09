Wattrelos (59) : l’église désacralisée accueille des évènements de quartier

En attendant sa transformation en centre de formation des jeunes autour de l’artisanat, l’église Saint Gérard de Wattrelos, près de Lille dans le Nord, est livrée aux marchands du temple. Littéralement.

Elle a en effet rouvert pour accueillir des évènements du quartier et un marché couvert. Le 27 août dernier, relate, extatique, Lille actu, “une douzaine de stands ont pris place dans l’église. Des créateurs et artistes y proposaient leurs oeuvres : produits cosmétiques, coutures, poteries, bijoux, bougies, sculptures, tableaux… L’occasion de redécouvrir l’église qui n’avait pas été rouverte au public depuis 10 ans ! Nathalie n’a pas hésité à vendre ses sculptures dans l’église : « C’est même ce qui m’a attiré ! J’aime le charme du lieu, il y a une âme ici, des ondes… Exposer ici, c’est un privilège et même un cadeau“.

Ce n’est cependant que transitoire : “courant 2023, des box dédiées aux artisans seront ouvertes. L’idée : que ce lieu accueille des jeunes en formation d’apprentis autour des métiers de l’artisanat (menuiserie, plâtre…). Le presbytère voisin devrait être transformé par le diocèse de Lille en lieu d’hébergement pour accueillir les jeunes apprentis”.

Le réseau Farlab a ainsi réussi à sauver de la destruction deux églises dans le Nord – où comme ailleurs, la dechristianisation se fait visible et patente.