Paris : reprise des rassemblements pour la défense de la messe traditionnelle

Ce samedi 3 septembre le rassemblement hebdomadaire, à midi devant la nonciature apostolique, a fait sa rentrée.

Les organisateurs communiquent :

“Le samedi 3 septembre, après l’interruption des vacances, nous avons à nouveau manifesté et prié devant la nonciature apostolique, de midi à 12h 45, avenue du Président-Wilson.

Nous avions auparavant informé par un courrier le nonce apostolique de la continuation de notre « veille ». La dernière Lettre de Paix liturgique (881) , parlant de cette reprise de nos manifestations devant le domicile du représentant du pape à Paris, rappelait les propos qui avaient été échangés entre lui et nos deux représentants, le 29 mars. Mgr Migliore avait prétendu que Summorum Pontificum n’accordait qu’une tolérance provisoire aux fidèles attachés à cette liturgie dans le but de le mener progressivement vers la liturgie réformée, et que la seule lex orandi n’était autre que celle de la liturgie nouvelle. Nos représentants lui avaient entendre que ces catholiques étaient disposés à appliquer la consigne du pape : « mettre le bazar » quand c’est nécessaire.

Nous avons échangé à propos de la fin de la messe traditionnelle à Grenoble, dont il importe qu’elle ne soit que provisoire.

Nous sommes de tout cœur avec nos amis américains qui depuis le 4 aout ont initié la récitation d’un Rosaire pour le maintien de la messe traditionnelle chaque samedi à 10 h devant la nonciature de Washington ! Que Dieu les bénisse !

Nous nous sommes redits solidaires des fidèles parisiens lésés, ceux de Saint Georges de La Villette, ceux de Saint François Xavier, ceux de Sainte-Clotilde, ainsi que de l’ensemble des fidèles traditionnels du diocèse de Paris Et tout particulièrement des fidèles de Notre-Dame du Travail qui reprendrons demain dimanche 4 septembre à 18 h 15 devant leur église au 59 rue Vercingétorix dans le 14eme arrondissement de Paris, la récitation d’un rosaire pour la paix et le retour de la liturgie traditionnelle dans leur paroisse.

Nous savons que la période présente, aussi pénible soit-elle, ne durera pas. Les vocations sacerdotales et religieuses pour la messe traditionnelle continuent de fleurir. Les fidèles de la messe traditionnelle sont déterminés à la conserver. La messe traditionnelle vivra et continuera son expansion !”