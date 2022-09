Le silence du Consistoire

Lors du Consistoire qui s’est tenu le 27 août à Rome, tous les cardinaux convoqués n’ont malheureusement pas pu assister à la session avec le pape François. Parmi les absences douloureuses, celle du cardinal Joseph Zen Ze-kiun, évêque émérite de Hong Kong, prisonnier du régime communiste chinois.

Le cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a regretté le manque d’attention des participants à la réunion des cardinaux concernant la persécution du cardinal Zen, qui a eu 90 ans le 13 janvier. Après sa récente arrestation, le vieux cardinal s’est vu confisquer son passeport, l’obligeant ainsi à ne pas quitter le pays. Il est maintenant en attente de son procès, qui doit commencer le 19 septembre. Mais personne au Consistoire n’a abordé “le très grave problème de notre frère Zen”, a déclaré le cardinal Müller au journal Il Messaggero. Ni le doyen du collège des cardinaux, ni le secrétaire d’État Pietro Parolin, ni le Saint-Père. Pas de solidarité, pas de prière.

“Il y a une crainte évidente d’interférer dans une affaire comme celle-ci, qui a trait aux relations avec la Chine”.

Le cardinal salésien est l’un des plus éminents détracteurs du gouvernement chinois et de sa politique religieuse. Le cardinal a également critiqué le Vatican pour sa politique envers la Chine. Le cardinal Zen a été arrêté en mai et inculpé avec d’autres militants pro-démocratie. L’accusation initiale de “collaboration avec des puissances étrangères”, qui constitue une infraction pénale au titre de la loi sur la sécurité, a été réduite à une accusation de défaut d’enregistrement d’une fondation destinée à fournir une assistance juridique à des militants prodémocratie détenus. S’il est reconnu coupable, la sanction sera financière.