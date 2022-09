De l’autorité de l’évêque

Anecdote racontée par Philippe de Labriolle sur Res Novae :

L’Avent 2021 vit réapparaitre dans le texte français du Credo catholique l’expression « consubstantiel au Père », correspondant avec exactitude au texte latin consubstantialem Patri », ainsi traduit et pensé depuis Nicée. Or, en 1964, et jusqu’au changement récent signalé ci-dessus, les fidèles se virent imposer pour traduire consubstantialem Patri, l’énoncé « de même nature que le Père » qui rompait avec l’usage antérieur, trahissait le sens exact, en l’assortissant d’une absurdité théologique. Quelque 7000 signatures de catholiques instruits, et connus comme tels, ornèrent une pétition réclamant la restitution du « consubstantiel » aux évêques français. Portée en juin 1967, par l’un des plus illustres parmi les pétitionnaires, au Cardinal Lefebvre, président de la Conférence des Évêques de France, la pétition fit chou blanc, en la forme d’une réponse négative, laquelle ne manquait pas de sel : « Quand un groupe de personnes [dont de nombreux académiciens tout de même !] se préoccupe de recueillir des signatures en grand nombre dans le but de présenter à l’épiscopat une pétition et d’obtenir de celui-ci que, par une déclaration publique, il prenne position, cela ressemble trop à une défiance vis-à-vis de la rectitude de la hiérarchie. Cela y ressemble d’autant plus que tout au long du Concile, dans certaines revues, on n’a cessé de faire entendre que certains évêques… […]. S’il [l’évêque] intervient, il a l’air de céder à une pression et d’agir en partisan. Il perd de son autorité. »