Canada : moins de fidèles dans le diocèse de Hearst, des paroisses vont fermer

Depuis le début de la pandémie, la déchristianisation s’est accélérée au Canada, entraînant la fermeture de paroisses qui ne peuvent plus et surtout ne veulent plus faire face aux charges. Le mouvement a aussi atteint le nord de l’Ontario, où l’administrateur du diocèse continue la liquidation totale :

“Certaines paroisses du diocèse catholique de Hearst-Moosonee, à Kapuskasing et Mattice-Val Côté, font face à un avenir incertain.