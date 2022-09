Le Pape évoque la liturgie traditionnelle avec l’abbé de Solesmes

Aleteia a interrogé Dom Geoffroy Kemlin, abbé de Solemes, suite à sa rencontre avec le Pape François le 5 septembre. Il a notamment évoqué avec le Pape le Motu Proprio Traditionis custodes, puisque Dom Kemlin est aussi Supérieur de la Congrégration de Solemes, dont plusieurs monastères ont gardé la messe traditionnelle (Fontgombault, Triors, Randol, Wisques, Donezan).

Comment s’est déroulée la rencontre ?

Ce fut un moment très sympathique. Le Pape a été avec moi très paternel et fraternel. J’étais venu avec quelques questions concernant la liturgie après la publication du motu proprio Traditionis custodes en 2021. Il m’a éclairé sur un certain nombre de points et je suis satisfait. Concernant la manière de faire chez nous, à Solesmes, sa réponse a été intéressante. Il m’a dit : « Moi, je suis à 2.000 kilomètres de ton monastère. Toi, tu es moine, et le discernement est le propre des moines. Je ne te dis ni « oui » ni « non » mais je te laisse discerner et prendre ta décision ». Ce conseil, que le Pape avait déjà confié à des évêques français venus le voir, est très paternel. Je me sens donc très libre et rassuré. En décidant, je sais que je ferai ce que désire le pape François.

Avez-vous senti que le Pape était conscient des turbulences que Traditionis custodes avait pu provoquer dans certaines parties de l’Église ?

Je lui ai présenté comment ce texte avait été perçu en France et pourquoi il avait pu susciter de l’incompréhension chez des catholiques attachés à la forme extraordinaire du rite romain. Il m’a expliqué comment les choses s’étaient déroulées. Il ne m’a pas paru découvrir la situation et m’a même assuré que ce que je lui disais était déjà remonté par d’autres canaux. Je suis sorti rassuré de cette rencontre et renforcé dans mon rôle d’abbé pour discerner les situations. Cette confiance du Saint-Père est très appréciable.