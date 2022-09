Quel dialogue avec l’archevêque de Paris ?

A propos du colloque, annoncé ici, sur la messe traditionnelle, qui aura lieu le 24 septembre à Paris, Jean-Pierre Maugendre indique :

Dans son homélie prononcée lors de sa messe d’accueil à Paris, l’archevêque de Paris déclarait :

Développer un esprit missionnaire et un esprit collaboratif, ce qui est réellement l’esprit synodal, dans l’Église d’aujourd’hui, dans notre diocèse de Paris, à la suite des grandes intuitions du cardinal Lustiger, maintenues et développées par le cardinal Vingt-Trois et Monseigneur Aupetit, […] c’est se mêler aux conversations et aux débats, […] c’est participer aux forums et inviter des artistes, c’est entendre les aspirations de notre société même quand elles nous surprennent et nous inquiètent, c’est écouter les plus jeunes qui nous disent déjà ce qui sera… Ceci n’est pas un programme, c’est une attitude qui nous change et nous transforme, qui fait de nous des témoins du Christ vivant dans le monde où nous vivons nous-mêmes.