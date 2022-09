L’évêque de Coire ouvre une enquête canonique

Suite à la “concélébration” de Monika Schmid, Mgr Joseph Bonnemain, évêque de Coire, a déclaré :

« En tant qu’évêque diocésain, j’ai le devoir de réagir aux événements de ces dernières semaines (…) dans la paroisse Saint-Martin à Illnau-Effretikon ». « En raison de la portée de ces événements, j’ai délibérément choisi de ne pas agir immédiatement. Dans une telle situation, il est important d’évaluer soigneusement une procédure appropriée. La complexité des abus liturgiques qui ont eu lieu nécessite l’ouverture d’une enquête canonique préliminaire ». « Les résultats de cette première enquête constitueront la base d’éventuelles mesures supplémentaires. Ils montreront en outre s’il s’agit de délits dont le jugement est réservé au dicastère pour la doctrine de la foi et qui doivent donc y être signalés ».

Cette affaire intervient alors que se tient à l’université de Fribourg, mardi 6 septembre, un colloque sur « Sacramentalité et Église », organisé par la Conférence des évêques suisses et la Ligue suisse des femmes catholiques. La réflexion pose la question « de la dispensation de sacrements par des agents pastoraux non consacrés », principalement des femmes.