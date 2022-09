Légère baisse du nombre d’élèves dans le diocèse de Nantes

L’Enseignement catholique du diocèse de Nantes accueille cette année 103 734 élèves, soit 243 de moins que l’an dernier. Ce chiffre en légère baisse traduit un tassement démographique naturel, surtout perceptible dans le premier degré.

Eric Billet, référent diocésain pour le premier degré note aussi la situation particulière de Nantes : “dans certaines écoles, faute de place, on ne peut pas ouvrir de classes”.

En cette rentrée, l’équipe de direction est salue l’ouverture du nouveau lycée de Savenay, Saint-François d’Assise, qui accueille huit classes de niveau seconde et six de première, soit 2/3 des effectifs envisagés à terme : d’ici 2 à 3 ans il y aura 800 élèves sur le site.

Depuis plusieurs années déjà, à chaque rentrée se pose la difficulté de recruter assez de professeurs. Dans le premier degré 46 postes de contractuels sont encore vacants et dans le second degré, sur 3500 enseignants, il reste 25 postes et des suppléances à pourvoir.