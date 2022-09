Irlande : un enseignant catholique suspendu puis emprisonné

Le media breton Breizh info rend compte d’une bien étrange affaire en Irlande où un enseignant évangélique d’une école confessionnelle catholique, M. Enoch Burke, a été suspendu par son école pour avoir refusé d’utiliser le pronom iel vis à vis d’un élève transgenre puis finalement emprisonné car il continuait à enseigner. L’établissement situé à Multyfarnham, Co Westmeath, est l’école diocésaine de l’Église d’Irlande pour Meath et Kildare.

“Il a déclaré que sa suspension était due à son opposition à la directive donnée par l’école au personnel en mai dernier d’appeler « un garçon » comme étant « une fille » à l’école. Il a déclaré qu’une telle directive était « contraire aux Écritures » et allait à l’encontre de « l’éthique de mon école et de l’Église d’Irlande », et qu’il ne pourrait jamais l’accepter car il n’est pas d’accord avec le transgendérisme.

Accepter de se conformer à l’ordonnance du tribunal, a-t-il dit, revient à enfreindre sa propre morale, son éthique et ses opinions religieuses.

Il a ajouté qu’il « ne voulait pas aller en prison » et qu’il respectait la loi. Cependant, se conformer aux ordres serait « un mépris » de ses propres croyances chrétiennes profondes qui, selon lui, lui sont « très chères »”.

Conclusion du journal breton : “Les prisons d’Occident seront-elles bientôt réservées aux dissidents idéologiques et politiques , avec l’aval (et le reniement) de l’Eglise catholique ?”