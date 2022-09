4 évêques au congrès Mission

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. Ce que l’on y vit :

Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l’espace public etc.

Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d’un sujet, échangent en profondeur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire.

Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en susciter de nouveaux, ou vous embarquer avec eux !

Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout le weekend vous pouvez notamment expérimenter l’évangélisation de rues.

Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend le vendredi soir, et être envoyé à la fin le dimanche après-midi !

Le site du Congrès Mission nous informe également du développement de ses évènements:

“En mars 2022 c’est Bruxelles qui organise son Congrès, pour la 1ère fois hors de France, en attendant celui de Lomé au Togo en octobre prochain. Venez nombreux à Paris du 30 septembre au 2 octobre pour la 8e édition française !”

4 évêques doivent intervenir :