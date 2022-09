Paix Liturgique nous informe de la piteuse rentrée dans le séminaire de Paris :

En tout cas la politique répressive de Rome et d’un certain nombre d’évêques est absurde au moment où apparait un fruit paradoxal de Traditionis custodes : cette année les rentrées sont plus importantes que jamais dans les séminaires traditionnels (et à la Communauté Saint-Martin). En revanche, elles sont très faibles dans les séminaires diocésains et interdiocésains. A Paris, sur six propédeutiques, de ligne très classique voire traditionnelle, comme sont aujourd’hui toutes les vocations sacerdotales, un seul entre cette année en premier cycle, les autres ayant été découragés par la répression de leur sensibilité à laquelle se sont employés les cadres diocésains.