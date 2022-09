Décadence de l’épiscopat allemand

Du jeudi 8 au samedi 10 septembre s’est déroulée à Francfort la quatrième et avant-dernière assemblée du Chemin synodal allemand, avec quatorze textes à examiner, dont plusieurs de plusieurs dizaines de pages. Il y est question, entre autres, de la création de conseils synodaux, de l’ouverture possible du célibat des prêtres ou de la réévaluation doctrinale de l’homosexualité.

Mgr Georg Bätzing, président de la Conférence épiscopale allemande, et l’un co-présidents du Chemin synodal, a affirmé à l’ouverture de cette quatrième assemblée, qu’il ressentait « une pression infiniment grande en faveur du changement » depuis la base de l’Eglise. C’est pourquoi, les résultats du Chemin synodal doivent être déposés sur la « table de l’Eglise universelle ».

L’évêque d’Aix-la-Chapelle Helmut Dieser a déclaré n’avoir reçu aucune critique de la part de ses collègues évêques pour avoir déclaré que l’homosexualité était voulue par Dieu. « Un grand nombre d’entre eux soutiennent cette position ».

« Avec nos textes, nous soumettons ici un vote au magistère de l’Eglise (…) pour qu’il en résulte une évolution du catéchisme et de la conception de l’Eglise sur l’homosexualité. »

L’assemblée plénière du Chemin synodal a débattu des déclarations de la coprésidente du Synode, Irme Stetter-Karp, sur l’avortement. Elle avait demandé, dans un article de presse, qu’il y ait une « offre généralisée » d’avortements, y compris dans les zones rurales.

Le premier texte voté, celui du IVe forum « Vivre des relations réussies – Vivre l’amour dans la sexualité et le partenariat » avec un sous-titre explicite : « Lignes de force d’une éthique sexuelle renouvelée », a été rejeté par une minorité de blocage de l’épiscopat. Pour être entériné, un texte doit réunir une majorité des deux tiers de l’assemblée générale, ainsi que la même majorité des évêques. Or, si 82,8% des délégués présents ont voté en faveur du texte, 38,9% des évêques ont voté contre, et le texte a donc été rejeté. Ce texte accuse d’abord la doctrine sexuelle de l’Eglise d’avoir « manifestement favorisé » des actes intolérables de violence sexuelle.

« Nous demandons pardon de tout cœur à toutes les personnes qui ont souffert des conséquences de l’enseignement sexuel de l’Eglise. (…) Nous nous engageons à veiller, à un changement de l’enseignement et de la pratique de l’Eglise en matière de sexualité humaine, en tenant compte des connaissances des sciences humaines. » « Pour toute sexualité, il faut toujours respecter la dignité des personnes concernées en tant qu’expression de l’image de Dieu. Le droit à l’autodétermination sexuelle fait partie de la dignité. » « Le respect doit être accordé à toute forme d’identité sexuelle et d’orientation sexuelle. » « La sexualité homosexuelle – réalisée également dans des actes sexuels – n’est pas un péché qui sépare de Dieu et ne doit pas être jugée comme mauvaise en soi. L’homosexualité n’est pas un critère d’exclusion pour l’accès aux ministères ordonnés. » « les partenariats entre personnes de même sexe (…) devraient eux aussi pouvoir se considérer comme placés sous la bénédiction de Dieu, expressément accordée par l’Eglise, et pouvoir vivre de cette bénédiction. Cela vaut également pour les personnes qui s’engagent dans un nouveau partenariat après l’échec d’un mariage. »

21 évêques sur 60 ont voté « contre », 33 d’entre eux ont voté « pour » – 3 autres se sont abstenus et 3 n’ont pas voté.

Plusieurs évêques ont affiché leur détermination d’utiliser le texte dans leur diocèse, malgré son rejet. Mgr Bätzing a annoncé qu’il présenterait tout de même le texte avorté lors du synode mondial, et qu’il le soumettrait également à ses instances synodales, dans son diocèse de Limbourg.

Les membres de l’Assemblée synodale Allemande ont néanmoins approuvé un document appelant François à autoriser l’ordination des femmes. Les évêques allemands qui ont voté contre l’appel à l’ordination des femmes sont 9 :