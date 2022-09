La communauté Saint-Martin s’installe au Mont-Saint-Michel

Après une année d’observation, la communauté Saint-Martin s’installe officiellement au prieuré d’Ardevon et au Mont-Saint-Michel. En septembre 2023, la communauté investira les paroisses de Pontorson et Saint-James.

Et ça change :

« Ils portent la soutane. Ils ont amené leurs vêtements liturgiques. Ils ont changé la disposition de l’église et les horaires des messes. On ne rentre plus dans le chœur. Ils ont mis des ficelles avec un sens giratoire. Avant, c’était plus ouvert. Même la prière à Saint-Michel est passée au vouvoiement et le latin est revenu en force. Ils ont une autre approche de Dieu. »

Mgr Le Boul’ch commente :

« Ils portent la soutane mais ce n’est pas neuf chez nous. C’est une manière d’exprimer son identité de prêtre. Ce qui compte, c’est la bonté des personnes ». « Chez nous, on n’a pas trop l’habitude d’accueillir des gens de l’extérieur. Avant on était assez nombreux ». « La communauté Saint-Martin apporte des forces nouvelles et spirituelles sur le Mont. On n’avait plus les énergies suffisantes pour aboutir à nos projets pour le sanctuaire et le prieuré d’Ardevon ».