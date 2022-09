Saint-Aignan sur Cher : un avenir pour le couvent des Bernardines en ruines

La fondation du Patrimoine collecte des fonds pour accompagner les travaux de restauration de l’ex-couvent des Bernardines de Saint-Aignan sur Cher (41), fondé au XVIIe, transformé en magnanerie au XIXe et école privée libre de 1905 à 2005. Le bâtiment, bien conservé, avait été en grande partie détruit par un incendie en 2009. Or un nouveau propriétaire qui l’a repris à la ville, qui l’avait préempté suite à la défaillance d’un promoteur immobilier, souhaite le restaurer et lui redonner un avenir.

“Le bâtiment principal (prieuré) est demeuré en l’état après l’incendie de 2009. Son toit est complètement brûlé et la charpente a totalement disparu. Ne restent que les lucarnes encore debout mais extrêmement fragilisées. Les cheminées monumentales s’écroulent les unes après les autres : il n’en reste plus qu’une sur les trois présentes à l’origine et elle menace à son tour de tomber. Le haut pignon triangulaire menace également de s’effondrer.

La réhabilitation du bâti du couvent avec la réfection en urgence du toit entraîne donc des travaux préparatoires (démolition et enlèvement de toutes les poutres et gravats liés à l’incendie, dépose du reste de la couverture, des chevrons, charpentes et lucarnes et de la partie haute de la cheminée), des travaux de maçonnerie et taille de pierres, des travaux de charpente, couverture et zinguerie (avec traitement fongicide des bois conservés) et des travaux de menuiseries extérieures.