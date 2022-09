Inscrivez vous à la Neuvaine à saint Michel 2022 : Anges et démons

L’abbé Mathieu Raffray, Institut du Bon Pasteur, propose une neuvaine à Saint-Michel grâce à 9 courtes vidéos du 21 au 29 septembre (S’inscrire ici) :

Nous ne sommes pas seuls dans l’univers ! Dieu a créé une foule d’êtres purement spirituels, que nous ne voyons pas, mais qui ont un rôle important dans le monde, et même dans nos vies personnelles : les anges et les démons.

Qui sont-ils ?

Comment les connaître ?

Pouvons-nous interagir avec eux ?

Peuvent-ils intervenir dans nos vies ?

Autant de questions auxquelles la foi de l’Église a répondu depuis longtemps, loin des exagérations spiritualistes ou des refus rationalistes.

Par une série de neuf vidéos, en préparation de la fête de Saint Michel Archange, le 29 septembre, je vous propose d’aborder point par point la doctrine de l’Église catholique sur ce sujet passionnant.

Nous verrons ainsi qui sont les anges, ce que nous en savons, quel est leur rôle dans l’Univers et dans l’économie du Salut. Nous verrons aussi ce que la Sainte Écriture nous dit d’eux, et l’importance de leur action dans notre vie personnelle…

Gabriel, Michel, Raphaël, mon ange gardien… autant de noms qui devraient m’être familiers, ou qui le seront bientôt !

9 jours – 9 vidéos – 9 thèmes :

1. Nous ne sommes pas seuls dans l’univers !

L’existence d’êtres purement spirituels dans le monde

2. Anges et démons

L’épreuve des anges : choisir ou refuser Dieu

3. Les esprits et la matière

L’action des anges dans le monde

4. Les neuf choeurs des anges

Les hiérarchies angéliques

5. Tobie et l’Archange Raphaël

La mission des anges dans l’histoire du salut

6. L’archange Gabriel et la Vierge Marie

Les anges au service du salut de l’humanité

7. Saint Michel Archange

Le combat spirituel

8. Possessions et infestations démoniaques

Exorcismes et libérations : qu’en penser ?

9. Mon ange gardien, mon meilleur ami

Comment vivre spirituellement en compagnie des anges ?