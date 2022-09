150 prêtres réunis autour de Mgr Rey

Le 15 septembre, près de 150 prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon se sont réunis à La Castille autour de Mgr Dominique Rey, pour échanger avec lui sur les événements qui ont secoué l’Église dans le Var ces derniers mois. Très attendus dans un climat d’incertitude, ces échanges ont été l’occasion pour l’évêque de répondre aux interrogations et inquiétudes des prêtres.

Depuis la suspension des ordinations en juin, aucune nouvelle information n’est parvenue de Rome et le Diocèse ne sait toujours pas quand pourront de nouveau être ordonnés prêtres et diacres. Malgré ce manque de visibilité, Mgr Dominique Rey a proposé à ses prêtres une rencontre pour échanger sur le sujet. Après avoir repris en détail le déroulement des événements, l’évêque a exposé les décisions transmises à la Congrégation des évêques :

L’établissement d’un état des lieux des communautés présentes dans le Diocèse avec des visiteurs pouvant porter différents regards (canonique, pastoral, spirituel) ;

La suspension de l’accueil de nouvelles communautés ;

La mise en application de la charte Saint-Léonce dans le respect du Motu Proprio Traditionis Custodes, avec une visite systématique des groupes concernés sous la responsabilité du référent nommé.

L’accueil de nouveaux prêtres sera désormais soumis à la décision du Conseil presbytéral.

« J’ai reconnu des erreurs d’appréciation et de discernement dans l’accueil et le suivi de certaines communautés, mais j’ai aussi mis en valeur les fruits missionnaires et la fécondité des différents charismes et initiatives pastorales du Diocèse. J’ai tenu compte des remarques, des erreurs commises, sans remettre en cause le travail de communion missionnaire à bâtir ensemble ».

Après sa prise de parole, le père Michaël Nachez, membre du Collège des consulteurs et vice-président du bureau au Conseil presbytéral, a assuré aux prêtres qu’

« il est important de garder la communion comme ligne directrice. Cette crise nous invite à nous réformer, à opter pour plus de transparence pour le bien de tous. J’invite les prêtres à ne pas hésiter à nous contacter pour faire remonter les sujets au Conseil presbytéral. »

Les prêtres ont ensuite été invités à prendre la parole et à adresser directement leurs messages et leurs questions à Mgr Rey : un échange en toute franchise. Si certains ont exprimé une « démotivation » ou un « découragement », beaucoup ont apporté leur soutien à l’évêque et ont manifesté leur souhait d’évoluer ensemble. « C’est l’unité qui prime pour tout ce qu’attendent les fidèles de ce Diocèse, autour de Monseigneur et avec l’engagement de chacun » a martelé l’un des prêtres présents.

Venus de communautés différentes, nombreux ont été ceux qui ont manifesté leur gratitude à l’égard de Mgr Rey. « Merci Monseigneur pour votre accueil, votre bonté et votre paternité ».

Beaucoup en conviennent également, cette épreuve est l’occasion d’être lucide sur les difficultés et sur la volonté d’y remédier.

À l’écoute des besoins de ses frères prêtres, Mgr Dominique Rey a décidé d’accentuer sa présence sur le terrain, par des visites en paroisses, afin de mieux soutenir et accompagner les prêtres dans leur sacerdoce. Cette rencontre, elle, fut appréciée par les prêtres « Même s’il n’y a rien eu de nouveau, c’était une bonne occasion de libérer la parole. J’ai trouvé très bien d’exposer les réalités actuelles et de rechercher l’unité » a ainsi confié l’un d’eux, en fin d’assemblée.