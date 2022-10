Pénestin (56) : la mairie vend le presbytère au diocèse

Contrairement à d’autres diocèses qui vendent les presbytères à tour de bras, le diocèse de Vannes en rachète – celui de Pénestin, aux confins de la Loire-Atlantique, mis en vente par la municipalité qui a besoin de fonds pour construire la maison médicale, a été racheté par le diocèse de Vannes.

“Lors du conseil municipal, lundi, la majorité des élus a décidé de vendre la parcelle ZX57 de 2 460 m² où est implanté le presbytère, d’une surface de 198 m², et une dépendance d’environ 32 m², situé derrière l’église Saint-Gildas.

France Domaine avait évalué ce [bien] à 664 000 €, avec une marge de plus ou moins 10 %. Le 24 juin 2022, le diocèse avait fait une offre à 600 000 €. Finalement, après négociations, et considérant que le bâtiment demande des travaux de réhabilitation pour le moderniser, Pascal Puisay, le maire, a proposé un prix de vente de 640 000€. Le 18 août, l’Association diocésaine de Vannes acceptait cette offre“, rappelle Ouest France.

Les oppositions municipales, qui considèrent le prix de vente trop bas, sont montées au créneau : “les quatre élus de l’opposition, Dominique Boccarossa, Frédéric Bernard, de la liste Le Bon sens pour Pénestin, et Jean-Claude Lebas et Mylène Gilory, d’Autrement Pénestin tous ensemble, ont procédé à la lecture d’une déclaration commune de deux pages.

Ils ont précisé qu’ils ne remettaient pas en question l’utilisation du presbytère par le diocèse. Le logement de monsieur le curé ou les activités saisonnières sur le site sont et resteront d’actualité. Sur ce point, nous n’avons aucune objection à formuler. L’aspect financier et son intérêt pour la commune sont, par contre, des sujets qui intéressent tous les habitants. Contrairement à ce que prétend le maire, la bâtisse est aujourd’hui en bon état. Réduire son prix d’achat pour des raisons de modernisation est donc contestable ​. Ils observent, par ailleurs, que le budget communal a déjà prévu le financement des investissements futurs, en intégrant une réserve de plus de 2 millions d’euros. Pour eux, la vente du presbytère n’est pas justifiée sur ce point

En fin de compte, la vente a été adoptée – mais cinq élus de la majorité municipale se sont abstenus et l’opposition n’a pas participé au vote.