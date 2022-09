Publication d’un nouvel ouvrage sur l’histoire du Missel romain

Le Père Uwe Michael Lang est un oratorien, spécialiste de la liturgie, qui a déjà écrit sur des questions comme l’orientation de l’autel. Il vient de publier aux éditions Cambridge University Press un ouvrage sur l’histoire du missel romain qui va des origines (la Cène) au concile de Trente.

On peut également lire les articles du Père Lang sur le site Adoremus sur l’histoire du missel romain. Le liturgiste dément ainsi la perspective selon laquelle le latin aurait constitué une barrière à la participation des fidèles. Il ne réduit pas non plus cette même participation à la seule compréhension des textes liturgiques.

L’ouvrage est publié en anglais, mais on espère qu’il sera traduit en français. On peut logiquement supposer qu’il y aura une suite à cette publication dans la mesure où le Père Lang a publié sur internet ses articles sur l’histoire du missel romain jusqu’au Pontificat actuel…