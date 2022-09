Une déléguée générale pour le diocèse de Besançon

Mgr Jean-Luc Bouilleret a nommé Madame Hélène Tarbouriech déléguée générale. Elle demeure responsable diocésaine de l’accompagnement des délégués pastoraux et des équipes de coordination pastorales.

Chers amis,

Après une large consultation des nombreux acteurs de notre diocèse, avec le vicaire général, j’ai pu effectuer le discernement nécessaire pour appeler une personne à la charge de délégué général.

Pour être déléguée générale au sein de notre diocèse auprès de l’archevêque, j’ai appelé Hélène TARBOURIECH à ce poste.

Elle sera en proximité de l’archevêque pour conduire notre diocèse. L’archevêque, le vicaire général et la déléguée générale travailleront étroitement ensemble pour développer la mission de l’Eglise en notre diocèse : annoncer, célébrer et servir.

Hélène accompagnera les services diocésains et poursuivra pour un temps son service auprès des délégués pastoraux et des équipes de coordination pastorale. Elle participera au conseil épiscopal et à la rencontre hebdomadaire archevêque, vicaire général et déléguée générale. Le vicaire général, Éric Poinsot, poursuivra l’accompagnement des services transversaux : communication, formation, ministères et l’administration diocésaine.

A la suite du travail effectué par les bureaux des conseils presbytéral, pastoral, vie consacrée et conseil épiscopal à la Roche d’Or ce début septembre, une nouvelle configuration du travail des conseils de l’évêque sera élaborée.

Je remercie Hélène de sa disponibilité et de sa générosité. Je me réjouis de travailler avec elle.

Que chacun la soutienne et l’aide dans cette nouvelle mission pour elle-même et pour notre diocèse.

Je l’assure de ma prière ainsi que pour vous tous.

Cordialement.

+ Jean-Luc BOUILLERET

Archevêque de Besançon