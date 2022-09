Des représentants de la CEF chez le ministre de l’organisation territoriale et des professions de santé

Avant de s’entretenir avec Line Renaud sur l’euthanasie, le ministre délégué chargé de l’organisation territoriale et des professions de santé Agnès Firmin le Bodo a reçu ce matin les représentants de la Conférence des évêques de France.

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, était accompagné de Mgr Jordy, vice-président de la CEF et archevêque de Tours, et du père Hugues de Woillemont, secrétaire général et porte-parole de la CEF.