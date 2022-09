Non, non, vous n’avez pas tout vu ! Sur la page Facebook du synode sur la synodalité, on voit cette drôle d’affiche avec un étrange dessin: une femme portant chasuble, étole et col romain… Une femme prêtre, ce qui n’émeut pas les organisateurs. On savait que le synode pouvait être tenté par l’hétérodoxie, mais là, elle est diffusée sans vergogne.

Source: Catholic News Agency