Belle moisson pour les séminaires de la Fraternité Saint-Pierre

Belle moisson pour les 2 séminaires de la Fraternité Saint-Pierre (Séminaire Saint-Pierre à Wigratzbad (Allemagne) et Séminaire Our Lady of Guadalupe à Denton (USA)) qui voient entrer 40 nouveaux séminaristes en première année dont 12 Français.

Extrait de la lettre mensuelle de la Confraternité Saint-Pierre (Octobre 2022)