Un nouveau diplôme à la Catho

Un diplôme universitaire (DU) portant sur la prévention et l’écoute des abus de pouvoir et les agressions sexuelles dans l’Église ouvre début octobre à l’Institut catholique de Paris (ICP). Cette formation est destinée aux personnes impliquées notamment dans les diocèses et les congrégations. Intitulée « Abus et bien-traitance. Écouter, accompagner, prévenir », cette formation aura lieu tout au long de l’année sous forme de huit sessions de deux jours. Elle est « liée à la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » (Ciase) et à la volonté de « proposer plusieurs points de vue disciplinaires », comme la théologie, la sociologie, la psychologie, le droit, ont expliqué les responsables de ce DU, Joël Molinario et Fabienne Serina-Karsky.

Le premier, après des études de philosophie et de pédagogie, est devenu enseignant dans le premier degré dans l’enseignement catholique pour l’Académie de Versailles à partir de 1980 jusqu’en 1995. Il a obtenu une maîtrise en théologie (Licence canonique) en 1991. A partir de 1996 il a été formateur au centre de Formation pédagogique de Versailles (CFP) et à l’ISFEC Ile de France après 2004. Il a été aussi adjoint de direction dans un établissement d’enseignement catholique dans les Yvelines. A partir de l’an 2000 il enseigne la théologie à l’ISPC, Institut supérieur de pastorale catéchétique, institut international de formation pour des responsables catéchétiques au sein de l’Institut catholique de Paris. Il en devint directeur adjoint en 2012 et puis directeur en 2014. Il soutint une thèse en 2008 en théologie sur une crise de la catéchèse qui a marqué l’Eglise de France en 1957 (Joseph Colomb et l’affaire du catéchisme progressif, DDB, 2010). Il a été sollicité comme expert au Vatican auprès du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et notamment comme expert pour la rédaction d’un nouveau Directoire général pour la catéchèse aujourd’hui en fin de rédaction. Joël Molinario est marié et père de 4 enfants.

Fabienne Serina-Karsky est maîtresse de conférences . Ses travaux portent sur le bien-être dans la communauté éducative, l’histoire de l’école et de l’éducation nouvelle, la théorie de la complexité appliquée à l’éducation, l’innovation pédagogique, l’éducation inclusive. Elle est directrice du Centre d’Études et d’Innovation Communauté Éducative Inclusive de la Faculté d’Éducation et de Formation de l’ICP et présidente du Fonds de dotation pour la coopération en éducation (FDCE) parrainé par Edgar Morin.

Vingt-cinq personnes sont inscrites pour cette première année : personnes impliquées dans des cellules d’écoute dans un diocèse, une congrégation ou communauté religieuse, médecins, sage-femmes, avocats, …

Le coût de formation va de 700 euros à 2 000 euros l’année, selon la situation.