La conversion de l’acteur américain Shia LaBeouf perturbe les évêques

L’acteur américain Shia LaBeouf dit s’être converti après avoir joué le rôle du saint Padre Pio dans un film qui doit sortir. Peu avant le tournage du film il avait des idées suicidaires et avait essayé divers groupes de prière. Puis il est allé dans un couvent de capucins pour s’imprégner du rôle, et il a dû répéter la « messe en latin ». La nouvelle messe, dit-il, s’apparente à un cadre « rationaliste de parole, parole, parole logique », qui « me prive du royaume du ressenti ». Alors que

« la messe en latin me place carrément dans le domaine du ressenti parce que je ne peux pas argumenter sur le mot, parce que je ne sais pas ce que le mot signifie, alors je reste juste avec ce sentiment qui me semble sacré et connecté. »

Mgr Robert Barron, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Los Angeles, s’est entretenu avec l’acteur tout en restant en retrait, utilisant des pirouettes pour ne pas aborder un sujet qui fâche. Cette interaction entre Mgr Barron et LaBeouf représente un microcosme de l’Église d’aujourd’hui. Mgr Barron représente le côté “conservateur” de la hiérarchie de l’Eglise, en ce sens qu’il ne pousse pas activement un programme progressiste. Cependant, il fait partie de ces hommes d’Eglise qui semblent ne pas connaître les véritables raisons pour lesquelles les gens quittent la foi en masse et pourquoi les jeunes générations ne sont pas attirées par l’Église.

Il y a quelques années, lors de l’assemblée générale de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, Mgr Barron a présenté un plan en cinq étapes pour ramener les jeunes à l’Église. Aucune de ses prescriptions, cependant, ne recommande celle qui a finalement converti LaBeouf. Il mentionne la “voie de la justice”, “l’action missionnaire” et “une nouvelle utilisation créative des médias”, mais ce ne sont là que des points de discussion superficiels pour une salle remplie d’évêques qui ressemblent de plus en plus aux élites hors-sol.

La suggestion de Mgr Barron aux évêques de “renforcer le contenu intellectuel de nos cours de religion” peut être quelque peu utile – la plupart des catholiques sont presque complètement ignorants de ce que la Foi enseigne réellement. Cependant, comme le souligne LaBeouf, Padre Pio “n’a pas touché les gens par la profondeur” mais en faisant appel à l’imagination par son propre témoignage du Christ. Il continue à toucher les gens de cette manière, comme en témoigne la conversion de LaBeouf. Plus qu’une augmentation de la compréhension rationnelle de la foi, ce qu’il faut, c’est une meilleure façon de capter l’imagination – de la récupérer de l’emprise puissante du progressisme militant et du romantisme sentimental.

Mgr Barron est sur la bonne voie lorsqu’il souligne le rôle de la beauté à cet égard. La chapelle Sixtine et Dante, par exemple, montrent la foi plutôt que de l’expliquer. “Quelle est la beauté de nos églises ? Quelle est la beauté de nos espaces liturgiques ?” (Remarquez qu’il ne dit pas “la liturgie”.) Il est conscient de la puissance de la riche tradition esthétique de l’Église, mais comme dans sa discussion avec LaBeouf, il s’abstient d’en confronter toutes les implications, ce qui conduirait à une reconsidération des choix très peu esthétiques qui ont été faits dans l’Église au cours des 60 dernières années. Il suffit de regarder la “nativité” du Vatican exposée pendant le Noël 2020. Les églises construites après le Concile ressemblent beaucoup à leurs homologues protestantes ternes et sans vie – et on pourrait dire la même chose de nombreuses liturgies Novus Ordo quand elles n’essaient pas de ressusciter la forme avec des bulles et des bénédictions à la guitare. Pourtant, ce désir de ramener la vie dans l’Église (au sens propre comme au sens figuré) illustre à quel point de nombreux prêtres et prélats sont déconnectés de la réalité.

Pour sa part, Mgr Barron suggère que nous rendions les sites Web des églises plus beaux. Dans un moment de candeur, Mgr Barron admet à LaBeouf à quel point la décision prise après les années 1960 de conseiller aux prêtres de discuter de leurs “expériences” plutôt que de la Bible était un échec. Mais en même temps, Mgr Barron est redevable de la croyance post-Vatican II selon laquelle la liturgie et les églises devraient essayer de s’adapter à l’époque, de passer au numérique, de créer une belle application !

Les jeunes trouvent-ils vraiment de la satisfaction dans ce paysage d’enfer virtuel, ou espèrent-ils quelque chose de plus ? L’un des moments les plus émouvants de l’interview est celui où LaBeouf évoque le défi de représenter le sacrifice de la messe devant une caméra. Le poids de ce sacrifice, dit LaBeouf, était parfois trop lourd. Il priait avec le frère Alex, qu’il avait amené en Italie et qui est devenu son ami intime. Il lui disait qu’il l’aimait et ils priaient ensemble pour être guidés dans la scène. Selon LaBeouf, c’est la messe en latin qui l’a fait sortir “du domaine de l’intellectuel” pour le faire entrer dans celui des “sentiments”. Il a eu l’impression “d’assister à quelque chose de très spécial”.

C’est précisément la raison pour laquelle LaBeouf a mis Mgr Barron si mal à l’aise. La conversion de LaBeouf suggère que tous les plans en cinq étapes et les platitudes compatissantes sur le fait de “rencontrer les gens là où ils sont” ne suffiront pas, que l’aggiornamento a échoué. En battant le tambour de la “modernisation” et du “rafraîchissement”, l’Église essaie d’être ce qu’elle n’est pas, car, en fin de compte, elle ne peut se conformer à la modernité si elle veut conserver le message du Christ. Les ecclésiastiques qui tentent d’imposer cela finissent par ressembler à des vendeurs de voitures, pour paraphraser LaBeouf.

Il y a beaucoup de jeunes qui ne cherchent pas une autre version de la culture séculaire pour les affirmer. Ils ne sont pas à la recherche de sites web plus sophistiqués ou d’un rôle d'”organisateurs communautaires”. Ils sont à la recherche de sens. Et pour Shia LaBeouf au moins – quelqu’un qui connaissait bien la dépression et la dépravation – la forme traditionnelle de la liturgie a fourni quelque chose de radicalement opposé aux voies malheureuses de la modernité. Elle a ouvert son âme à Dieu.

À ce stade de l’histoire, la pensée catholique pourrait grandement bénéficier d’un examen sérieux du rôle que joue l’imagination dans la transmission de la vérité. Cela conduirait presque invariablement l’Église sur le chemin de la beauté – la beauté réelle qui, en fait, se trouve en grande partie dans la tradition d’avant les années 1960, dans l’architecture et l’art de l’Église, dans sa musique, ses odeurs et sa forme liturgique. La restauration de ces éléments qui impressionnent les sens et nourrissent le cœur et l’esprit attirerait les âmes des personnes affamées de beauté et qui cherchent, comme LaBeouf, à trouver la paix dans un ordre qu’elles n’ont pas créé.