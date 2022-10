Fondation de l’Oratoire de Lorient

Le 14 septembre 2022, le Saint Siège a officiellement fondé la Congrégation de l’Oratoire de Lorient. Cette 88ème maison est installée à la paroisse Saint-Louis-Sacré Coeur au centre ville de Lorient, dans le diocèse de Vannes. Elle comprend les Pères Jean-François Audrain, Olivier Lorne, Antoine de Roeck et le diacre Jean-Hugues Petit.

Il s’agit du quatrième oratoire en France. Pour rappel:

Suivant le charisme de saint Philippe Néri (1515-1595), fondateur de leur congrégation, les Oratoriens reçoivent la vie communautaire et la charité fraternelle comme école de sanctification, en vue d’un apostolat commun qui participe à l’évangélisation de la ville où ils sont implantés. Leur apostolat s’appuie d’abord sur la transmission quotidienne et fraternelle de la Parole de Dieu, l’approfondissement de la vie sacramentelle et l’attention au parcours spirituel de chacun. En collaboration avec les autres prêtres, ils reçoivent également une mission au service d’un diocèse ou d’autres institutions de l’Église”.